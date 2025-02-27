Kia представила два новых электромобиля EV4 и концепт мини-кроссовера

Kia представила сразу два новых электромобиля и концепт будущего электрического мини-кроссовера. Как сообщает Motor1.com, речь идет о EV4, который готовится к выпуску в формате хетчбэка и седана, а также концепте EV2 — компактного двухдверного внедорожника.

© KIA

Новые EV4 продемонстрировали в рамках Kia EV Day. Электромобили имеют переднеприводную компоновку с одним электродвигателем на 150 кВт (201 л. с.). Продаваться они будут с батареями на 58,3 кВт*ч и 81,4 кВт*ч. При полной зарядке на первой батарее седан способен проехать до 430 км, хетчбэк — до 410 км. Более объемный аккумулятор дает запас хода в 630 и 590 км соответственно.

© KIA

Оба автомобиля имеют одинаковую ширину (1860 мм) и колесную базу (2820 мм). Седан немного длиннее — 4730 мм против 4430 мм. Кроме того, он чуть ниже — 1475 мм против 1480 мм. Багажник седана также объемнее — он вместит 490 литров груза, тогда-как хетчбэк всего 435 литров.

Концепт EV2 представляет собой минималистичный электрокроссовер с трехдверной компоновкой. В концепте Kia решила убрать средние стойки и сделать распашные двери, которые облегчат посадку и высадку из машины. На переднем бампере можно заметить две пары когтеобразных фар, а крышу автомобиля производитель хочет сделать прозрачной.

© KIA

Внутри преобладает минимализм — двойной экран, односпицевое рулевое колесо и широкий экран. Не исключено, что в серийной модели от такого упрощения откажутся, наполнив переднюю консоль большим количеством элементов. Задний ряд сидений будет складываться, а передние — при необходимости отодвигаться на их место. Каких-либо технических характеристик в Kia пока не раскрыли.