Цены и полные комплектации: какие модели KGM будут продаваться в России

Компания «РЭКС Моторс» раскрыла комплектации и цены кроссоверов и внедорожников KGM (SsangYong), рассказал портал iXBT.com. Цена самой доступной модели - KGM Tivoli - стартует с 3,59 миллиона рублей в комплектации City.

© KGM

Длина Tivoli составляет 4255 миллиметра, ширина - 1810 , высота - 1620, колесная база - 2600. Вторая комплектация авто - Dream - обойдется в 3,99 миллиона рублей. В комплектации City по сравнению с Dream нет медиасистемы с 8-дюймовым экраном, датчиков света и дождя, обогрева руля, а также камеры заднего вида. Климат-контролем оборудована только топовая комплектация Icon за 4,19 миллиона рублей.

Более крупный автомобиль - KGM Korando (4450/1870/1620/2675 мм) - оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 лошадиных силы и 6-ступенчатой коробкой-«автомат» Aisin. Версия City обойдется в 4,39 миллиона рублей. В начальную комплектацию входят две подушки безопасности, в ней нет полного привода, парковочных датчиков, камеры заднего вида, датчиков света и дождя, а вместо климат-контроля - обычный кондиционер. В следующей комплектации (Dream) за 5,05 миллиона рублей появляется полный привод. Топовая комплектация KGM Korando обойдется в 5,39 миллиона рублей.

© KGM

Портал «КОЛЕСА.ру» рассказал, что Korando, в отличие от Tivoli, вполне подходит на роль семейного автомобиля. Объем багажника этой модели составляет 551 литр, а пассажиры второго ряда «не будут утыкаться коленями в спинки передних сидений». В работе трансмиссии предусмотрены нормальный, спортивный и зимний режимы, также есть подогрев руля и обоих рядов сидений.

В комплектации Icon у авто есть полный набор электронных ассистентов - автономная система экстренного торможения, системы удержания в полосе, помощи водителю в пробке и оповещения о безопасной дистанции.

Как отмечает iXBT.com, следующий автомобиль линейки - KGM Torres (4705/1890/1710/2680 мм) - уступает по размерам, мощности и оснащению Geely Monjaro, а стоимость его варьируется от 5,15 миллиона до 6,3 миллиона рублей в зависимости от комплектации. По данным издания, за такую цену можно приобрести Hyundai Santa FE 2025 года выпуска по параллельному импорту.

© KGM

Флагман линейки KGM - внедорожник Rexton (4850/1960/1825/2865 мм) - стоит 6,79-7,19 миллиона рублей. iXBT.com подчеркивает, что цены на авто линейки очень высоки, но владельцы KGM будут обеспечены гарантией сроком на пять лет.

Известно, что Tivoli, Korando и Torres поступят в продажу в начале марта 2025 года. Внедорожник Rexton выйдет на рынок осенью.