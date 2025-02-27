Появились фото обновленного Toyota Land Cruiser Prado

Появились снимки нового Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщает IXBT, фотографии выставочного экспоната публикуют в китайской соцсети Weibo.

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Внедорожник можно узнать по характерной решетке радиатора, выполненной в виде металлической сетки. Ее дополняют прямоугольные фары, а также массивный бампер. Еще больший «вес» передней части машины придает длинный фигурный капот. По бокам размещены пороги, а дверь багажника выполнена в угловатом стиле.

Внутри Toyota Land Cruiser Prado — руль с большим количеством элементов управления, экран в качестве приборной панели и дополнительный центральный дисплей. Под последним расположен ряд физических кнопок — судя по всему, для управления климат-контролем. Рычаг переключения скоростей расположен в центральном тоннеле, в котором также имеется дополнительная ниша для хранения вещей.

Напомним, что новый Prado имеет гибридную установку на основе 2,4-литрового турбодвигателя и электромотора — вместе они способны выдавать до 330 л. с. при 630 Нм крутящего момента. Переключение передач обеспечивает 8-ступенчатый «автомат». Внедорожный потенциал реализуется благодаря блокируемому центральному дифференциалу и дифференциалу на задней оси, а также адаптивной подвеске. Автомобиль будут продавать по цене от 62 до 77 тысяч долларов (5,8 — 7 млн рублей).