В Volkswagen приоткрыли завесу тайны электрического Golf GTI

Следующий Volkswagen Golf GTI будет электрическим, а его базой станет платформа SSP, выход которой запланирован на 2028 год. Как сообщает портал TopGear, Томас Шефер, гендиректор подразделения легковых автомобилей Volkswagen, рассказал, что GTI останется быстрым и мощным, но, скорее всего, будет бесшумным.

© Volkswagen

Golf GTI - спортивная версия популярного хэтчбека Volkswagen Golf. GTI был впервые представлен в 1976 году и стал культовым авто, сочетающим в себе практичность и динамичные характеристики. Аббревиатура GTI означает «Grand Touring Injection», что указывает на использование турбированного двигателя с инжекторной системой.

Модели GTI обычно оснащаются более мощными двигателями, спортивной подвеской и улучшенной управляемостью по сравнению с обычным Golf. Новые модели получают улучшенные тормоза, спортивные сиденья, агрессивные элементы дизайна и современные технологии.

Как отмечает TopGear, Шефер поручил инженерам смоделировать несколько тестовых электрокаров GTI, чтобы руководство VW могло с ними поэкспериментировать. Шефер настаивает, что большая и тяжелая батарея не превратит Golf GTI в очередной «относительно быстрый, безобидный электромобиль».

«С парой вещей вроде распределителей крутящего момента вы действительно можете добиться ощущения вождения GTI в электромобиле. Иногда [ощущения] даже лучше благодаря ускорению и управляемости», - заявил глава подразделения Volkswagen.

Он заверил, что электрический Golf GTI будет «настоящим - со всей ДНК GTI». По словам Шефера, GTI - «это не обязательно рев двигателя, это образ жизни и чувство».

Глава подразделения Volkswagen добавил, что электрическому Golf GTI вряд ли нужны фальшивые переключения передач и шум. Отсутствие этих характеристик, наоборот, позволяет водителям получать «невероятное удовольствие», подчеркнул Шефер.