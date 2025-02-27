Новый Omoda C7: раскрыты характеристики кроссовера

Кроссовер Omoda C7, выход которого на мировые рынки запланирован в этом году, позиционируется как машина для «молодых и динамичных людей со вкусом». Подробные характеристики новинки приводит сайт «Китайские автомобили».

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Точная стоимость Omoda C7 пока не раскрывается. Но ранее представители компании отмечали, что кроссовер окажется дороже Jaecoo J7, продающегося сейчас за 2,65-3,2 млн рублей.

Новый кроссовер претендует на место самой крупной модели суббренда Chery. Его длина – 4621 мм, что на 22 см больше, чем у Omoda C5.

Omoda C7 выполнен в стилистике Art In Motion («Искусство в движении»). В передней части автомобиля разместили безрамочную решетку радиатора, вытянутые фары и интерактивную подсветку. Также кроссовер может похвастаться фонарями с рисунком в виде молнии и световыми элементами на задних стойках.

Обещано, что в линейке кузовов будет представлено пять цветов: «Мятное облако», «Чёрная жемчужина», «Искрящийся белый», «Пудровый серый» и «Лунная пыль».

В салоне расположен парящий монитор, которым можно управлять с помощью касаний, жестов и голосом. Также Omoda C7 оснащен подсветкой на 256 цветов, креслами, напоминающими игровые, и системой активного шумоподавления. Кроме того, машина поддерживает 19 различных функций интеллектуального вождения, в том числе систему помощи при смене полосы и автономное экстренное торможение.

Под капотом у C7 1,6-литровый турбомотор в связке с 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть как передним, так и полным. Доступно будет и гибридное исполнение, которое позволит проехать 95 км на электротяге и 1200 км в смешанном режиме.

Напомним, что ранее компания Omoda скорректировала планы по выводу электрического кроссовера E5 на российский рынок. Весной представители китайского производителя отметили, что модель поступит в продажу в России во II квартале 2024 года, однако этого не произошло. Теперь в компании заявили, что планы по E5 будут озвучены не ранее весны 2025 года.

При этом ранее на улицах российского города. очевидцам удалось сфотографировать Omoda C7. Как сообщает Motor.ru, он проходил ресурсно-адаптационные испытания. Утверждается, что начальный ценник на модель может составить 3,5−3,8 млн рублей.