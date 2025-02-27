Kia представила конкурента ID.Buzz

Компания Kia Motors представила на Kia EV Day в испанской Таррагоне новый среднеразмерный электрофургон PV5, который может составить конкуренцию ряду европейских машин. Об этом пишет портал Top Gear.

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По данным портала, продажи электрофургона начнутся в Южной Корее и Европе во второй половине 2025 года. На рынках также будут представлены варианты Chassis Cab, Crew Cab, «Light Camper», Freezer Box, Drop Side и WAV.

Все PV5 основаны на новой платформе Kia E-GMP.S, позволяющей разместить любой тип кузова.

Базовая версия PV5 Passenger будет снабжена аккумулятором емкостью 51,5 кВтч или 71,2 кВтч. Электродвигатель будет обеспечивать мощность 161 л.с.

Запас хода моделей с батареей 71,2 кВтч составит 249 миль (400 км), что несколько меньше, чем у Volkswagen ID.Buzz (450 км). Вместе с тем, Kia обещает быструю зарядку аккумулятора, отсутствие лишний модулей, повышенную энергоэффективность.

Кроме того, компания представит грузовую версию фургона — Kia Cargo в комбинациях Standard, Long и High Roof. Грузовая часть Cargo составляет порядка 5,1 м3, в ней можно разместить два европоддона.

Standard и Long получили двухместную компоновку, но при необходимости могут быть оснащены третьим сиденьем. У High Roof есть спецификация Walk-Through с «погружающимся пассажирским сиденьем» и раздвижной дверью в грузовой отсек.

Все автомобили получат семидюймовую (17,78 см) цифровую приборную панель и 12,9-дюймовый (32,77 см) экран информационно-развлекательной системы, который работает под управлением ОС Android Automotive.