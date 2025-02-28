Тысячи людей без работы: в Брюсселе закрылся завод электрокаров Audi

Завод Audi в Брюсселе окончательно прекратит производство в пятницу, 28 февраля, оставив без работы около трех тысяч человек. Об этом сообщает France 24.

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Предприятие в Брюсселе окончательно остановит свои сборочные линии в последний день февраля, но еще около 300 человек продолжат работать в течение нескольких месяцев в бухгалтерии, отделе кадров, отделе уборки или демонтажа.

Подразделение Audi было крупнейшим частным работодателем в Брюсселе, столице ЕС. В июле 2024 года в Audi объявили, что рассматривают закрытие бельгийского производства на фоне «глобального снижения» спроса на высококлассные электрические внедорожники вроде Q8 e-tron - модели, которой была полностью посвящена брюссельская площадка.

После роста почти на десять процентов в 2023 году мировой авторынок существенно замедлился в 2024-м, отмечает France 24. Эксперты международной компании Allianz Trade отмечают, что европейские производители отстают с точки зрения инноваций в области электромобилей от крупных китайских производителей (BYD и Geely) и американской Tesla. Закрытие производства Audi стало «символом неблагополучия отрасли в Европе».

В Audi также указали на «давние структурные проблемы» на бывшей площадке Volkswagen, которая постепенно расширялась на протяжении многих лет, но не помогала снизить высокие логистические издержки. В то же время лидеры профсоюзов и сотрудники раскритиковали Audi, заявив, что компания слишком поздно перешла на производство электромобилей и отдала предпочтение высококлассной модели, которая оказалась слишком дорогой.

К 2035 году доля электромобилей на рынке ЕС должна достичь 25 процентов от общего количества машин. В 2024-м Audi поставила на рынок более 164 тысяч полностью электрических моделей, что на восемь процентов меньше, чем за год до этого. Китайский рынок, на который приходится почти 40 процентов мировых поставок электрокаров (650 тысяч из 1,67 миллиона), сократился на 11 процентов.

По данным Handelsblatt, глава Audi Гернот Дёлльнер хочет сэкономить на персонале, рискуя спровоцировать волну забастовок. По задумке руководства Audi, компания может провести ежегодное сокращение расходов на персонал на один миллиард евро.

До 2029 года рабочие места сотрудников Audi законодательно защищены, профсоюзы требуют продлить эти условия и на 2030-е годы. Масштабный план по минимизации убытков компании также включает сокращение издержек на материалы на восемь миллиардов евро до 2030 года.