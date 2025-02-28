Xiaomi SU7 Ultra произвел фурор в Китае: 10 тысяч предзаказов за два часа

Xiaomi получила 10 тысяч заказов на свой новый автомобиль Xiaomi SU7 Ultra всего за два часа после начала предварительных продаж в Китае. Как сообщает CarNewsChina, гиперкар с силовой установкой мощностью 1526 л. с. начнут доставлять покупателям уже в апреле 2025 года.

© Xiaomi

Как рассказала сама Xiaomi в Weibo, спустя 10 минут после старта им поступило 6900 заказов. Уже через два часа они достигли своей «ключевой» цели — 10 тысяч продаж.

Стартовая цена составляет 529 тысяч юаней (6 млн 320 тысяч рублей) — она будет действовать до 31 марта. Клиентам требуется внести депозит в размере 20 тысяч юаней (около 245 тысяч рублей), чтобы забронировать автомобиль. Кроме того, желающие могут внести депозит в 40 тысяч юаней (490 тысяч рублей), чтобы получить машину до начала поставок в апреле.

Отметим, что на сайте Xiaomi доступен онлайн-конструктор для подбора комплектации SU7 Ultra. Выбор довольно обширен: можно не только перекрасить, но и заменить декоративные элементы, диски, шины и оформление интерьера. Кастомизировать можно спойлер, крышу, капот, зеркала, руль, центральную консоль, в том числе заменяя элементы на карбоновые — эта опция и вовсе бесплатна для первых покупателей. Кроме того, можно докупить небольшой встроенный холодильник.

Напомним, что SU7 Ultra является четырехдверным седаном с тремя электрическими двигателями, которые в сумме выдают 1526 л. с. На передней оси находится один электромотор на 386 л.с., а на задней — два по 570 л.с. Силовая установка способна достигнуть крутящего момента в 1770 Нм и максимальной скорости в 359 км/ч. Энергию для нее обеспечивает батарея на 93,7 кВт*ч, которой хватит на 620 км езды.

На презентации автомобиля основатель Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что машина должна быть роскошной, оставаясь при этом доступной. Прототипу SU7 Ultra удалось поставить рекорд среди четырехдверных седанов на трассе «Нюрбургринг» в Германии.