Компания GAC представила в России новый кроссовер GS4

Китайской автопроизводитель GAC анонсировал официальный старт продаж на российском рынке кроссовера GS4, в котором особое внимание уделено «эргономике, дизайну интерьера и качеству отделочных материалов», следует из пресс-релиза, поступившего в распоряжение «Рамблер\Авто».

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Эта модель дебютировала на рынке Китая в 2024 году под именем GAC GS4 Max. Компания позиционирует автомобиль как идеальный выбор для тех, кто «ищет привлекательный, высокотехнологичный и надежный кроссовер на все случаи жизни».

GAC GS4 при габаритной длине 4685 мм имеет колесную базу – 2750 мм, что позволило создать салон, где с комфортом смогут разместиться пять человек. При этом длина пространства для ног пассажиров сзади – 990 мм.

Автомобиль также отличается «спортивным и геометрически выверенным образом», имеет высокотехнологичную светодиодную оптику, скрытые дверные ручки с электроприводом и 18-дюймовые легкосплавные диски с оригинальным дизайном.

«Задняя часть автомобиля выделяется аутентичным дизайном светодиодной оптики и выштамповкой пятой двери, напоминающая очертаниями шлем средневекового воина», - подчеркивается в пресс-релизе.

В базовой версии GS4 устанавливается двигатель 4A15J2 рабочим объемом полтора литра, с непосредственным впрыском топлива, мощностью 170 л.с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм. Он работает по циклу Миллера, за счет чего более экологичен. Также в автомобиле 7-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач двойного сцепления мокрого типа. GAC GS4 способен разгоняться до 100 км/ч с места за 8,8 секунд, и в среднем расходует 7,2 л бензина на 100 км.

В салоне установлены кресла с «нулевой гравитацией» для равномерного распределения веса водителя и переднего пассажира, будущим владельцам доступна семидюймовая цифровая приборная панель, 10-дюймовая мультимедиа-система с поддержкой беспроводного Apple CarPlay, беспроводная зарядка. Предусмотрен и зимний пакет (подогрев рулевого колеса, лобового стекла, сидений первого и второго рядов).

«Качество применяемых материалов интерьера подтверждено независимыми испытаниями экологических показателей», - уточнили в компании.

Что касается багажника, то его минимальный объем составляет 638 литров, а при сложенных сиденьях заднего ряда увеличивается до 1586 литров. При этом погрузочная глубина может быть до 2 метров, a погрузочная ширина - 1.05 метра. Также для удобства размещения вещей в салоне предусмотрены вместительные ниши на центральной консоли и в дверях.

Даже в базовой комплектации в GS4 установлены восемь подушек безопасности (передние фронтальные, передние боковые, задние боковые, а также надувные шторки на всю длину салона). А среди систем-ассистентов вождения доступны адаптивный круиз-контроль с интегрированными функциями удержания в выбранной полосе движения, предупреждение о риске столкновения, система автоматического торможения. Кроссовер оснащен полностью светодиодными фарами и имеет автоматическую систему управления дальним светом.

На российском рынке GS4 будет представлен в четырех цветах – черном, серебристом, сером и белом – а также в трех вариантах оформления салона – бежевом, коричневом и классическом черном. Информацию по стоимости, оснащению и комплектации нового GAC GS4 в компании пообещали предоставить позднее.

Ранее GAC представила в России новую спецверсию своего флагманского кроссовера GS8 — GX Traveller. Модель отличается повышенной практичностью благодаря дополнительному грузовому боксу на пятой двери, а также максимальным уровнем оснащения.