Первый зарядный хаб на 20 электромобилей открыли в Москве

В Москве начал работу первый хаб, где можно одновременно зарядить двадцать электрокаров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный Департамент транспорта.

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По данным ведомства, в хабе «Южный», который был построен в партнерстве с ПАО «Мосэнерго», установлено 10 быстрых станций мощностью 120 кВт с возможностью одновременной зарядки двух автомобилей.

Среднее время «заправки» составит 35–40 минут в зависимости от модели машины и уровня заряда аккумулятора. А в общей сложности хаб, расположенный по адресу Востряковский проезд, д. 10, стр. 140, способен пропускать до 500 электромобилей в сутки.

«Для водителей сделали удобные подъездные пути, а на территории хаба обустроили комнату отдыха с туалетом, вендинговым аппаратом и креслами», - уточнили в пресс-службе.

По словам вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, хабы станут важной частью городской среды, ожидается, что они ускорят переход на электротранспорт и поддержат развитие инновационной мобильности в столице.

«Это особенно важно для такси, каршеринга и коммерческого транспорта. Наша цель — сделать зарядную инфраструктуру удобной, надежной и доступной», - отметил он.

При этом власти Москвы планируют, что аналогичные хабы появятся вблизи ТЭЦ столицы.

Ранее «Государственный рязанский приборный завод» (входит в «Ростех») начал серийное производство зарядных станций «ФОРА» нового поколения для электромобилей и электробусов. Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, таким образом компания решает стратегическую задачу по созданию инфраструктуры для комфортного использования электротранспорта.