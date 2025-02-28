В Германии показали рестайлинговый Mercedes-AMG G 63

Немецкое тюнинг-ателье Mansory представило финальную версию модифицированного Mercedes-AMG G 63, получившего название Gronos EVO S Final Edition. Как сообщает портал Autoevolution, авто получило обновленный двигатель мощностью в тысячу лошадиных сил.

© Mansory

Тюнингованный Mercedes-AMG G 63 сохранил восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами, получись мощность в 986 лошадиных сил и 1250 Нм крутящего момента. В Mansory заявили, что Gronos EVO S Final Edition способен разогнаться до ста километров в час менее чем за четыре секунды (стандартному G 63 на это требуется 4,5 секунды).

© Mansory

Autoevolution отмечает, что в первую очередь выделяется цветовая комбинация кузова, в которой кованый карбон смешан с матовым черным. Это делает автомобиль «похожим на хищника».

Хищные черты продолжаются набором дополнительных дневных ходовых огней в виде когтей, установленных на переднем бампере. На крыше также есть несколько дополнительных фонарей, которые должны пригодиться для «исследования ночных просторов».

© Mansory

Gronos EVO S Final Edition отличается расширителями крыльев, креплениями под передним и задним бамперами, новой решеткой радиатора, крылом на крыше и двумя комплектами задних фонарей. Тюнингованный Mercedes-AMG G 63 также оснащен новой потолочной консолью со встроенной кнопкой запуска, а у салона авто - коричневая кожаная обивка, которая «очень хорошо подходит природе 4x4». Стоимость рестайлинговой модели пока не объявлена.

© Mansory

Ателье Mansory занимается модификациями автомобилей класса люкс. Также компания тюнингует суперкары, внедорожники и мотоциклы. Среди ее проектов - рестайлинг моделей Bugatti, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini, Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Maserati, Porsche, Land Rover и Audi.