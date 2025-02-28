Новая Lada Granta: АвтоВАЗ серьезно расширит комплектацию автомобиля

АвтоВАЗ планирует расширить комплектацию Lada Granta. Как сообщает портал iXBT.com, об этом стало известно Telegram-каналу «Русский автомобиль» из нового описания моделей.

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Согласно опубликованному слайду презентации, комплектации Comfort SE и LB дополнятся хромированными внутренними ручками дверей и хромированной облицовкой воздуховодов на передней панели. Также появятся колпаки для колес: сейчас эти версии комплектуют только штампованными дисками.

У версий Club и Quest опций станет еще больше: противотуманные фары, автоматический климат-контроль, предустановленная сигнализация и складной ключ с дистанционным управлением, круиз контроль, электрические подъемники задних стекол, задний стеклоочиститель. Приборную панель начнут украшать молдингами с декоративной пленкой. Систему безопасности дополнят иммобилайзером, а бортовая электроника получит функцию задержки выключения света фар.

Канал добавляет, производство этих комплектаций начнется с апреля 2025 года. Однако летом АвтоВАЗ планирует и дальше модернизировать Granta — ожидается, что у автомобилей появятся датчики света и дождя. Цены на новые комплектации в публикации не приводятся.