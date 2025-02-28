Представлена тюнинговая версия Tesla Cybertruck

Немецкое тюнинговое ателье Mansory представило Elongation - версию Tesla Cybertruck. Автор портала Motor1 Кристофер Смит заявил, что тюнинг Cybertruck может показаться многим «просто уродливым».

© Mansory

© Mansory

Название Elongation переводится с английского как «удлинение» и отсылает к имени основателя Tesla Илона (Elon) Маска. Тюнинговая версия Cybertruck получила многочисленные полностью карбоновые дополнительные детали, украшающие экстерьер. Также Elongation получил полностью кожаный салон. Интерьер салона представляет собой смесь серого и белого с желтыми акцентами, а кожа «испещрена отверстиями, которые кажутся случайными».

© Mansory

На крыше Elongation установили дополнительные светодиодные фонари, также авто получило 26-дюймовые легкосплавные диски Mansory FD15. Как отметил Смит, передний и задний бамперы авто поменялись местами и были заполнены крылышками, вентиляционными отверстиями и диффузорами.

«Их соединяет лоскутное одеяло из карбоновых боковых порогов и расширителей крыльев, последние из которых выглядят так, будто их вытащили со страниц манги», - заявил автор статьи.

© Mansory

Ранее Mansory показало тюнингованный Mercedes-AMG G 63, получивший название Gronos EVO S Final Edition. Авто сохранило восьмицилиндровый двигатель с двумя турбинами, но получило мощность в 986 лошадиных сил и 1250 Нм крутящего момента. Как утверждают в Mansory, Gronos EVO S Final Edition способен разогнаться до ста километров в час менее чем за четыре секунды (стандартному G 63 на это требуется 4,5 секунды).