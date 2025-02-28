«Мерцающие красные глаза»: представлен новый Range Rover Sport

Компания Jaguar Land Rover официально представила внедорожник Range Rover Sport Hidden Front. Промо-материалы опубликовал портал IXBT.

© Jaguar Land Rover

Машина, которая будет продаваться по цене от 146,5 тысяч долларов (около 12,8 млн рублей), получила две версии бензинового двигателя. В обоих случаях это 3,0-литровый рядный V6 с турбонаддувом: первый вариант развивает до 360 л. с. и 500 Нм крутящего момента, а второй — 400 л. с. и 550 Нм крутящего момента. Корпус окрашен в новый цвет — Santorini Black. Размеры кузова составляют 4946 х 2209 х 1820 мм при колесной базе 2997 мм.

Внешне от других Range Rover Sport машину отличает дополнительный обвес, затемненная оптика и красные акценты — они есть в тормозных суппортах и задних фарах, которые напоминают «мерцающие красные глаза». Дополняют спортивный образ 22-дюймовые диски.

Салон темно-гранатового цвета выполнен из премиальных материалов, а в качестве сидений используются кожаные кресла Windsor. Подогрев есть как у переднего, так и у заднего ряда, а двери закрываются благодаря доводчикам. В езде водителю будут помогать цифровое зеркало заднего вида и адаптивный круиз-контроль.