По итогам года работы выпущено более 26 тысяч автомобилей под брендом Solaris. А Solaris HS вошел в тройку самых продаваемых седанов в России, говорится в заявлении «Автомобильного завода АГР».

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Производство на бывшем заводе южнокорейского автопроизводителя в Санкт-Петербурге, выпускавшем ранее Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio, возобновилось в феврале 2024 года. Именно тогда «Автомобильный завод АГР», являющийся лицензиатом товарного знака Solaris, сообщил о старте продаж моделей HC, HS, KRS, KRX.

Отметим, что Solaris HS оснащается бензиновым двигателем 1,4 л (100 л.с.) или 1,6 л (123 л.с.), говорится на официальном сайте автопроизводителя. Максимальный крутящий момент составляет 132 Нм. На выбор предлагается шестиступенчатая МКПП или АКПП. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 12-13 секунд. Максимальная скорость - 185/183 км/ч.

В компании назвали впечатляющими результаты первого года работы, отметив, что с конвейера сошли более 26 000 автомобилей Solaris.

«Solaris HS вошел в тройку самых продаваемых седанов России в 2024 году. Solaris KRS получил звание «Автомобиль года в России». (…) Завод полностью отказался от технической поддержки зарубежных партнеров», - пояснили в пресс-службе.

«Автомобильный завод АГР» отметил, что за прошедший год были оптимизированы внутренние логистические процессы, повышена локализация производства, включая использование российской стали, и внедрены отечественные компоненты и разработки. Также возобновлено сотрудничество с ключевыми российскими поставщиками и привлечены новые партнеры.

В компании особо обратили внимание и на то, что завод не только сохранил кадры, но и запустил программу по найму новых специалистов. При этом некоторые сотрудники завода обладают более чем 10-летним опытом работы на предприятии.

Ранее СМИ писали, что на фоне улучшения геополитической ситуации зарубежные бренды начали разрабатывать планы по возвращению в Россию. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечал, что самым простым стало бы возвращение Hyundai и Kia. По его мнению, у этих компаний есть соответствующее желание, а у российского рынка - потребность в авто корейских марок.