Мощный рестайлинг: раскрыты характеристики нового Arrizo 8 Pro

Chery представила седан Arrizo 8 Pro. Как сообщает AutoHome со ссылкой на представителя компании, предварительные продажи автомобиля в Китае начнутся уже в субботу, 1 марта. Когда новинка выйдет на российский рынок - пока неизвестно.

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Машина представляет собой серьезную переработку уже известного седана Chery Arrizo 8, который выпускается китайским автогигантом с 2022 года. Ожидается, что модель получит два турбированных двигателя: 1,6-литровый, развивающий 197 л.с. при 290 Нм крутящего момента, и 2,0-литровый — 254 л.с. при 389 Нм крутящего момента. Переключение скоростей обеспечивает 8-ступенчатый «автомат».

Кузов претерпел серьезные изменения. У модели удлинился капот, передний край которого теперь нависает над восьмиугольной решеткой радиатора. Обновлены оба бампера, фары и задние фонари. При этом производитель сохранил уже привычную владельцам старой версии длину автомобиля — 4780 мм. Дополняют образ двухцветные многоспицевые диски, а также двойные широкие отверстия под выхлопные трубы.

В салоне доминирующим элементом стал 15,6-дюймовый экран, расположенный над центральной консолью. Для водителя предусмотрен отдельный экран под приборную панель, которая хорошо просматривается за рулевым колесом. Рычаг переключения скоростей расположен в консоли, где также есть беспроводные зарядки и пространство для хранения.

Chery пока не раскрывает стоимость Arrizo 8 Pro, но покупатели могут ориентироваться на стоимость текущей модели Arrizo 8, которая составляет от 13 700 до 20 500 долларов. (1,2 - 1,7 млн.рублей).