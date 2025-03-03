Jeep запатентовала две новые технологии для любителей активного отдыха

Компания-производитель автомобилей Jeep запатентовала два аксессуара, которые должны заинтересовать поклонников активного отдыха. Об этом пишет издание Car and Driver.

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По данным издания, первый патент касается палатки, специально разработанной для Wrangler и использующей штатные точки крепления на крыше. Благодаря форме палатки и способу ее крепления, снижается аэродинамическое сопротивление, и туристы смогут попадать в нее прямо из автомобиля.

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«Когда палатка полностью развернута, она оснащена дополнительным тентом, который обеспечивает больше защиты от непогоды снаружи автомобиля. Также есть дополнительное пространство, которое позволяет расширить площадь палатки», - отмечается в статье.

Компания запатентовала и новый внедорожный прицеп, в основе которого использованы компоненты серийных моделей Jeep. В конструкции предусмотрены подвеска, оси и колеса, аналогичные тем, что устанавливаются на внедорожники. Таким образом компания рассчитывает пустить в производство прицеп с увеличенным дорожным просветом.

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Ранее стало известно, что автомобильная компания Ford попыталась запатентовать технологию, которая позволит автомобилям фиксировать превышение скорости у других транспортных средств и передавать эти данные в полицию. Также Ford подала документы на патент на технологию «ночной режим вождения». Ее суть заключается в автоматическом ограничении скорости движения автомобилей в темное время суток.