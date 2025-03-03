В Китае показали новый кроссовер Chery Omoda 2025

В Китае представили новый кроссовер Chery Omoda 2025, его цена составляет 17,8 тыс. долларов (более 1,5 млн рублей). О том, чем оснащена данная модель, рассказывает Ixbt.com.

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Напомним, что Omoda является подразделением компании Chery (КНР). Его основали в 2022 году. Первая модель компании — Omoda C5. На большинстве мировых рынков машины продают под названием Chery, при этом в некоторых странах, в том числе и в России, Omoda позиционируется как отдельный бренд.

Chery Omoda 2025 имеет следующие габариты: 4400 x 1830 x 1588 мм, колесная база — 2630 мм. Omoda C5 имеет аналогичные размеры. Модель отличается наличием «бриллиантовой» решетки радиатора. Кроме того, ее наделили полностью светодиодной оптикой.

Примечательно, что Chery Omoda 2025 можно приобрести в одной комплектации. Модель оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. Он работает в сочетании с вариатором. Данная машина является переднеприводной. Напомним, что C5 комплектуется как передним, так и полным приводом.

В салоне кроссовера преобладают темные оттенки, но также присутствуют яркие красные акценты. В автомобиле установлены два дисплея с диагональю 10,25 дюйма, камера заднего вида с динамическими линиями разметки. Порадовать водителя могут и такие опции, как круиз-контроль. Автомобиль также получил многофункциональное рулевое колесо и боковые подушки безопасности.