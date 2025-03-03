Dongfeng Peugeot-Citroen объявила о запуске нового автомобильного бренда

Компания Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile объявила о запуске нового бренда автомобилей под названием Hedmos, которое объединяет в себе слова head и most и означает «ведущий» и «передовой». Об этом пишет CarNewsChina.

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Логотип бренда похож на «стрелку компаса, указывающую на север». Ожидается, что в будущем Hedmos будет делить продажи с Dongfeng Citroen и Dongfeng Peugeot.

Дебютным автомобилем Hedmos станет электрический кроссовер, который должен поступить в продажу в апреле этого года. Цены на новинку будут в районе от 100 000 до 150 000 юаней (от 1,2 до 1,8 млн рублей). Компания намерена начать поставки автомобиля покупателям в мае.

Официальные снимки Hedmos Fukang 06, который позиционируется компанией как «среднеразмерный кроссовер с упором на интеллект и сетевое взаимодействие», позволяют оценить внешний вид новинки.

Электрокар получил закрытую переднюю часть, тонкие фары и прерывистые светодиодные дневные ходовые огни, а также воздухозаборник сквозного типа с точечно-матричным дизайном. Длина кузова составляет 4670 мм, ширина – 1900, высота – 1617. Колесная база - 2775 мм.

Автомобиль приводится в движение с помощью электрического двигателя в 217 л.с., разработанного компанией Zhixin Technology Co. Ltd. Кроссовер может развивать скорость до 170 км/ч.

Совместное предприятие Dongfeng и Stellantis, расположенное в Ухане, владеет такими брендами, как Dongfeng Citroen, Dongfeng Peugeot и Dongfeng Fukang. При этом с момента выхода на рынок и достижения пика продаж в 700 000 автомобилей в 2015 году, компания постепенно теряла свои позиции. К 2020 году оптовые продажи Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile составили всего 50 000 автомобилей, и новый бренд призван исправить ситуацию.

Ранее компания Huawei показала новый огромный электрический седан Maextro S800 длиной почти 5,5 метра. Maextro является премиальной маркой, которой владеет Huawei и JAC. Модель получила электрическую силовую установку мощностью 1006 л.с. Предзаказы седана бизнес-класса начали принимать в КНР в ноябре прошлого года. Цену автомобиля пока не объявили, однако покупатели могут зарезервировать его, внеся предоплату в размере 20 000 юаней или около 278,7 тыс. рублей.