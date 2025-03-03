Подведены итоги первой в истории премии за лучший автопилот

Американский автомобильный журнал MotorTrend в 2025 году провел свою первую премию Best Tech Awards, посвященную технологиям автономного вождения. Лучшей системой автопилота была признана GM Super Cruise, пишет портал GM Authority.

© Cadillac

Награды в рамках премии присуждались в десяти категориях: Infotainment («Информационно-развлекательная система»), Driver Assistance («Помощь водителю»), Chassis («Шасси»), Powertrain («Трансмиссия»), Automaker App и Aftermarket App (мобильные приложения), Home EV Charger («Зарядное устройство для электромобиля»), Public Charging Experience («Зарядка вне дома»), Robotaxi («Роботакси») и General Excellence («Общее совершенство»).

Система Super Cruise от GM одержала победу в категории Driver Assistance. Super Cruise доступна для широкого модельного ряда GM (Cadillac, Buick, GMC, Chevrolet) и позволяет водителям делегировать часть управления машиной во время поездок по трассам. В MotorTrend заявили, что эта система отличается эффективностью и надежностью.

Как отмечает GM Authority, общественное доверие к технологии автопилота медленно растет, но все еще остается невысоким. Хотя Super Cruise не является полностью автономной системой, многие водители не решаются убрать руки с руля на длительное время, подчеркивает издание.

© Cadillac

Ожидается, что к концу 2025 года 24 модели GM будут оснащены этой функцией. Сегодня по дорогам США ездит около 360 тысяч автомобилей с поддержкой Super Cruise, и ожидается, что эта цифра удвоится уже в 2026 году. По данным GM, с включенной функцией Super Cruise было пройдено около 450 миллионов километров.

Система включает в себя визуальные камеры, LiDar-картографирование (метод дистанционного зондирования, основанный на использовании лазерных лучей), GPS и радарные датчики для автономного управления и торможения авто во время движения по шоссе, включая такие функции, как адаптивный круиз-контроль на полной скорости и центрирование полосы движения.

Среди других победителей премии MotorTrend - Lincoln Digital Experience (категория «Информационно-развлекательная система»), Tesla Cybertruck с электронным управлением («Шасси»), Rivian и PlugShare (награды за приложения), лучшее домашнее зарядное устройство для электромобилей - Autel MaxiCharger AC Lite Home, зарядка вне дома - Североамериканский стандарт зарядки (NACS), роботакси - Waymo One. Награду в категории «Общее совершенство» получила система Rivian Gear Guard.