Бордюры и ямы больше не помеха: представлен автомобиль, идеально подходящий для России

Китайский центр автомобильных технологий впервые выдал официальный сертификат безопасности, подтверждающий защиту машины от дорожных ударов, - такой документ был получен кроссовером AITO M5. Как пишет портал SpeedMe, авто с такими характеристиками может идеально подойти для поездок по российским дорогам.

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Сертификат Китайского центра автомобильных технологий подтверждает способности машины выдерживать экстремальные нагрузки при наезде на бордюры, выбоины и другие препятствия. Документ был выдан по итогам испытаний, включавших удары колесами о бордюр на скорости в 40 километров в час, движение по ямам при 50 километрах в час и столкновение с препятствиями при разной загрузке машины.

AITO M5 прошел все тесты, не получив ни одного повреждения. Также по итогам испытаний в авто не потребовалось менять какие-либо детали или запчасти. Кроссоверу присвоили высший рейтинг 5A.

AITO M5 - электромобиль и подзаряжаемый гибрид, который с 2022 года выпускается компанией Seres под брендом AITO. Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором (122 лошадиных силы) с электродвигателем. Емкость аккумулятора составляет 40 киловатт-час.