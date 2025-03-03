Три мотора на выбор: стали известны цены на Tank 300 2025 года

Компания Great Wall Motor (GWM) официально объявила о выходе на рынок внедорожника Tank 300 2025 года. Покупатели с 1 марта могут забронировать новый автомобиль, однако для этого требуется внести депозит в размере 3 тыс. юаней, что в переводе на рубли составит 36,4 тыс. руб., передает Сarnewschina.com.

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GWM является крупной китайской частной автомобилестроительной компанией. С 1998 года она уверенно лидирует на китайском рынке по объемам продаж пикапов. Автопроизводитель выпускает авто под марками: Tank, Haval, WEY, ORA, и Great Wall Pickup. В декабре 2024 года бренд премиальных и высокотехнологичных внедорожников Tank отметил два года работы на рынке России.

Базовая версия предлагается по цене от 199 тыс. юаней (2,4 млн руб). Портал Сarnewschina.com узнал некоторые детали о новом внедорожнике, который можно приобрести в КНР. В частности, известно, что габариты модели составляют 4750 (4775) x 1930 x 1903 (1927) мм, а колесная база - 2750 мм. В экстерьере Tank 300 2025 года не произошло каких-либо серьезных изменений. Однако был добавлен новый цвет кузова — пустынно-желтый. В остальном дизайн автомобиля остался прежним, в частности, обновлениям не подверглись фары передней части, бампер, дверные ручки и рейлинги на крыше.

В салоне обновленной модели Tank 300 появился многофункциональный руль D-образной формы. Кроме того, машина получила цифровую приборную панель с диагональю 12,3 дюйма. В дополнение к этому, в салоне установлены две беспроводные зарядные станции мощностью 50 Вт, предназначенные для смартфонов.

Внедорожник представлен в разных конфигурациях. Это означает, что покупатель может стать обладателем либо бензиновой, либо дизельной, либо подключаемой гибридной (Hi4-T) версии. Сообщается, что модель с бензиновым двигателем получила турбомотор 2.0T мощностью 224 л. с. Машина с дизельным двигателем оснащена 2.4T, который выдает максимальную мощность в 184 л. с.

Кроме того, производитель вывел на рынок гибридный Tank 300, который получил силовую установку Hi4-T (в ее основе лежит бензиновый турбомотор 2.0T). Автомобиль преодолевает на чистом электричестве до 105 километров. Создатели также задействовали 9-ступенчатый автомат собственной разработки. Кроме того, отмечается, что производитель предусмотрел систему выбора режимов движения (всего их 10).