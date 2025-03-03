На площадке УАЗа начнут выпускать внедорожник на семь мест

Гендиректор Ульяновского автозавода Алексей Спирин сообщил, что на предприятии начнут выпускать новую модель - рамный внедорожник Sollers на семь мест. Об этом Спирин рассказал «Известиям».

© «Соллерс»

По словам Спирина, новый внедорожник Sollers разрабатывается компанией на основе пикапа. Выпуск авто планируют начать в Ульяновске в первые месяцы 2026 года.

Внедорожник получит мотор 2.0 G turbo мощностью 200 лошадиных сил и восьмиступенчатую коробку-автомат. Салон авто будет семиместным и трансформируемым, кузов - пятидверным, а задние двери получат электропривод.

Производитель обещает, что авто будет обеспечивать высокий уровень комфорта и безопасности, а также получит «богатую комплектацию», включающую электронные системы безопасности и помощи водителю.

Рамный внедорожник - это тип автомобиля, у которого кузов и шасси (рама) являются отдельными элементами конструкции. Рама в таком авто служит основой, на которую монтируются кузов и другие компоненты. Это делает конструкцию более прочной и способной выдерживать большие нагрузки, что особенно важно для внедорожников, которые часто сталкиваются с тяжелыми условиями эксплуатации - бездорожьем, крутыми склонами и препятствиями.

© «Соллерс»

Портал Autonews писал, что на первых изображениях внедорожник Sollers напоминает китайскую машину JAC T9 SUV, которая была представлена весной 2024 года на рынке ЮАР.

Осенью 2024 года в Sollers сообщили о планах представить в России 13 новых моделей, включая внедорожник и минивэн. В компании рассказали, что старт продаж минивэна SP7 намечен на 2025 год.

Как и внедорожник Sollers, минивэн будет оснащен двухлитровым турбодвигателем мощностью 200 лошадиных сил и восьмиступенчатым «автоматом», а его салон будет рассчитан на семерых. Минивэн SP7 планируют собирать на заводе в Елабуге.