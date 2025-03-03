Конкурент BMW и Mercedes: представлен новый седан Cadillac CT5

Обновленный Cadillac CT5 2025 модельного года официально представлен на рынке Китая. В стране выпустили три версии, сообщает Autohome.com.

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Компания Cadillac вывела на рынок CT5 в 2019 году. Модель пришла на смену CTS. Это автомобиль среднего размера, созданный специально для китайского рынка. Производство модели осуществляется на заводе SAIC-GM в Шанхае. Официально машины данного бренда не поставляются в Россию.

Обновленный Cadillac CT5 2025 представляет собой автомобиль, который может составить конкуренцию таким моделям, как BMW 3-й серии, Mercedes-Benz C-класса и Audi A4L. Издание рассказало, какие особенности имеет новинка. В частности, модель оснащена 33-дюймовым изогнутым экраном Retina (разрешение — 8960 х 1320 пикселей), автомобильным чипом Qualcomm 8155 и аудиосистемой AKG (имеет 16 динамиков). В интерьере предусмотрена подсветка со 126 различными цветовыми решениями. Также в комплект входят цифровое зеркало заднего вида и HUD — проекционный дисплей.

Портал узнал и другие важные характеристики Cadillac CT5 2025. Так, сообщается, что автомобиль получил 2,0-литровый турбомотор мощностью 237 л.с. и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Машина является заднеприводной.

У версии CT5 2025 появились новые цвета кузова. Речь идет о Wind Chaser Blue и Typhoon Green. Кроме того, теперь доступен опциональный пакет Black Label Performance.

Стартовая цена Cadillac CT5 2025 — от 30 тыс. до 37 тыс. (2,6 млн — 3,2 млн рублей) в зависимости от конфигурации. Однако данная стоимость является акционной и будет действовать лишь в самом начале продаж. По завершении действия специального предложения цена увеличится до 41,5–48 тысяч долларов (3,6 млн — 4,2 млн рублей).