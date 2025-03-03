Интригующий AMG и лучший CLA: Mercedes-Benz представит более 20 новых авто

Mercedes-Benz готовится к одному из самых амбициозных расширений линейки в своей истории: компания представит 21 новую модель, включая компактные авто, внедорожники, авто представительского класса, лимузины, мощные AMGS и концепт суперкара. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале Magzter.

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Ожидается, что все авто будут представлены в течение 24-месячного периода. Немецкий автопроизводитель стремится стабилизировать свое глобальное производство и продажи на ключевых рынках после нескольких лет неудач, которые привели к падению поставок и снижению прибыли.

Новые модели Mercedes-Benz станут частью второго этапа электрической стратегии Mercedes EQ, которую компания будет реализовывать одновременно балансируя между внедрением обновленных моделей с двигателем внутреннего сгорания, а также запуском мягкогибридных и подключаемых гибридных трансмиссий нового поколения.

Как отмечает Magzter, возглавит шествие новых моделей электроседан CLA третьего поколения, первый в серии из шести компактных моделей, основанных на новой платформе Modular Mercedes Architecture (MMA). Он будет представлен уже в апреле 2025 года.

CLA позиционируется как самый эффективный электромобиль, который когда-либо производили в Mercedes. Запас хода нового CLA составляет до 740 километров на одном заряде. В будущем выйдет его гибридная версия, в основу которой ляжет 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с небольшим электромотором в коробке передач мощностью до 188 лошадиных сил.

Среди новинок Mercedes также будут рестайлинговые версии S-Class, EQS и EQE, модернизированный GLB и «маленький G», выход которого ожидается в 2027 году. Самой интригующей новинкой автоэксперты называют электрический суперкар AMG, который обещает стать самым быстрым авто бренда и показать новый уровень производительности среди электрокаров.