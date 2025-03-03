Li Auto назвала сроки выхода электрокара i8

Китайская компания Li Auto (Lixiang) подтвердила выход своего первого полностью электрического внедорожника i8 в июле 2025 года. Об этом пишет IThome.

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Новый автомобиль позиционируется как электрокар с 6-местным салоном и размерами больше, чем у Tesla Model X.

Новинка получит световую полосу в передней части кузова и будет сочетать в себе черты флагманского минивэна Mega и моделей серии L. Кроме того, ожидается, что i8 получит двухцветный кузов и панорамный люк.

Салон электрокара будет выполнен в фирменном стиле минимализма. Машина оснащена двумя экранами, проекционным дисплеем AR-HUD и цифровой приборной панелью, встроенной в руль.

Генеральный директор Li Auto Ли Сян отмечал, что в своем новом автомобиле производитель намерен решить проблему свободного пространства для третьего ряда сидений. Также заявлено, что электрокар будет поддерживать быструю зарядку 5C и обладать сверхнизким энергопотреблением.

Ранее китайский автопроизводитель Li Auto сообщил, что с производственной линии на базе в Чанчжоу сошла миллионная машина. При этом только в сентябре 2024 года компания экспортировала 53 709 автомобилей. Она установила рекордный объем поставок за месяц.