Mercedes анонсировал новый V-класс

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz анонсировал V-класс, в котором «большое пространство будет сочетаться с максимальной эксклюзивностью». Анонс размещен на сайте компании.

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Автопроизводитель отметил, что взял курс «на совершенно новую эру фургонов», созданных на платформе Van Electric Architecture (VAN.EA).

«Будущий модельный ряд будет варьироваться от семейных автомобилей начального уровня и эксклюзивных VIP-шаттлов до роскошных лимузинов с огромным количеством пространства. Расширяя верхнюю часть своего модельного ряда, Mercedes-Benz Vans определяет свой собственный уникальный сегмент», – отмечается в пресс-релизе.

Первый в новом поколении электрический минивэн Vision V компания Mercedes-Benz намерена презентовать в апреле 2025 года. Новинка ориентирована в первую очередь на американский рынок, отмечает Speedme.

Серийное производство Vision V запланировано на 2026 год. Ожидается, что автомобиль будет выпущен в премиальном оснащении, сравнимом с топовыми седанами и кроссоверами бренда. Помимо пассажирской версии, ожидается и коммерческий вариант. Он, вероятно, получит имя Vito.

Ранее компания Mercedes-Benz объявила о нововведениях в своей системе автономного вождения. В скором времени автомобили с Drive Pilot смогут передвигаться на скорости до 95 км/ч на определенных участках немецких автобанов.

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