Mercedes анонсировал новый V-класс
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz анонсировал V-класс, в котором «большое пространство будет сочетаться с максимальной эксклюзивностью». Анонс размещен на сайте компании.
Автопроизводитель отметил, что взял курс «на совершенно новую эру фургонов», созданных на платформе Van Electric Architecture (VAN.EA).
«Будущий модельный ряд будет варьироваться от семейных автомобилей начального уровня и эксклюзивных VIP-шаттлов до роскошных лимузинов с огромным количеством пространства. Расширяя верхнюю часть своего модельного ряда, Mercedes-Benz Vans определяет свой собственный уникальный сегмент», – отмечается в пресс-релизе.
Первый в новом поколении электрический минивэн Vision V компания Mercedes-Benz намерена презентовать в апреле 2025 года. Новинка ориентирована в первую очередь на американский рынок, отмечает Speedme.
Серийное производство Vision V запланировано на 2026 год. Ожидается, что автомобиль будет выпущен в премиальном оснащении, сравнимом с топовыми седанами и кроссоверами бренда. Помимо пассажирской версии, ожидается и коммерческий вариант. Он, вероятно, получит имя Vito.
Ранее компания Mercedes-Benz объявила о нововведениях в своей системе автономного вождения. В скором времени автомобили с Drive Pilot смогут передвигаться на скорости до 95 км/ч на определенных участках немецких автобанов.
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