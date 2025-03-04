Правительство отказалось возвращать штраф за превышение средней скорости

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не одобрила предложение о возобновлении штрафов за превышение средней скорости между камерами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Депутаты Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области ранее предложили в качестве эксперимента измерять среднюю скорость. В ответ на предложение ЯНАО комиссия правительства отметила, что правила дорожного движения (ПДД) определяют единый порядок перемещения по дорогам. Однако в этих документах не содержится определений понятия «средняя скорость» и требований к ее соблюдению. Ответ на инициативу депутатов Волгоградской области пока не поступил.

Правительственная комиссия подчеркнула, что метод определения превышения скорости на основе расчета времени и расстояния не соответствует позиции Верховного суда, выраженной ранее. В соответствии с ней, нельзя указывать конкретный участок как место нарушения, необходимо указывать точное местоположение на дороге.

В правительстве также обратили внимание на то, что введение экспериментального режима может привести к дополнительным затратам из бюджета.

С 2021 года в России не предусмотрено наказание за превышение средней скорости. После того, как Верховный суд выразил свою позицию по этому вопросу, правительство поручило решить проблему и восстановить штрафы. В 2023 году Министерство транспорта подготовило проект изменений в Правила дорожного движения, который должен был ввести понятие «средняя скорость» и запретить ее превышение между несколькими камерами. Однако этот проект так и не был принят. Министерство внутренних дел неоднократно высказывалось против введения такого штрафа.