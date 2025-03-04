Hongqi раскрыл подробности о новом премиальном минивэне HQ9

Бренд Hongqi представил в России флагманский полноразмерный минивэн бизнес-класса HQ9. Информация об автомобиле появилась на сайте производителя.

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Hongqi известна премиальными автомобилями. Сейчас в линейке марки в России представлены бизнес-седан H5, трехрядный электрический внедорожник E-HS9, флагманский седан H9 и кроссовер HS7. На российский рынок компания Hongqi официально вышла в мае 2023 года. Дилерские центры работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Hongqi сообщает, что сертификация минивэна HQ9 уже завершена. Скоро модель появится во всех официальных дилерских центрах.

Автомобиль получил бензиновый четырехцилиндровый рядный двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Он будет работать в сочетании с мягко-гибридной силовой установкой 48 В. Это позволяет повысить эффективность разгона и снизить расход топлива.

Объем двигателя составляет 1989 кубических сантиметров. Максимальная мощность — 245 лошадиных сил (180 киловатт). Максимальный крутящий момент достигает 380 Нм.

Как утверждает производитель, разгон с нулевой скорости до 100 километров в час занимает 9,5 секунд. В зависимости от выбранной комплектации, доступны четыре режима вождения (ECO, Comfort, Sport и Snow).

Длина новинки составляет 5222 мм, ширина — 2005 мм, высота — 1935мм. Колесная база — 3200 мм.