АвтоВАЗ рассказал о продажах автомобилей Lada в феврале

АвтоВАЗ рассказал о динамике продаж автомобилей под маркой Lada. Результаты мониторинга продемонстрировали, что показатель в феврале 2025 года снизился к аналогичному периоду 2024-го, до 26 716 единиц. Такие данные опубликованы на сайте производителя.

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Напомним, что компания «АвтоВАЗ» производит автомобили под собственной торговой маркой Lada. Стоит отметить, что модели Lada полюбились многим российским водителям. Их привлекает простота и надежность машин данной марки. Объясняется это тем, что эти автомобили обычно не требуют сложного обслуживания и ремонта. Среди самых известных моделей автомобилей Lada – Granta (доступны варианты кузова: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, а также версии Cross и Drive Active), Vesta (седаны, универсалы SW и SW Cross, а также внедорожные версии Cross), Largus (пассажирские версии, внедорожные фургоны для бизнеса), Niva Legend и Niva Travel (внедорожники).

Последнее исследование показало, что февральский результат на 28,4% превышает январский. Также стали известны совокупные данные о продажах за первые два месяца по отношению к такому же периоду минувшего года. Всего было продано 47 518 машин (-2,5%).

Холдинг «Ромир» ранее провел интересный опрос, в котором узнал, кто чаще всего покупает машины Lada. Выяснилось, что отечественная марка с незначительным перевесом является более женским брендом (доля покупательниц оценивается в 51%). Кроме того, сообщалось, что средний возраст владельца Lada – 42 года.

4 марта 2025 года АвтоВАЗ сообщил, что LADA Granta в минувшем декабре стала самым продаваемым автомобилем производителя. Ее выбрали чуть более 9 600 человек. На второй строчке — флагманская модель LADA Vesta, которую приобрели чуть более 8 600 человек. Также в феврале было продано чуть менее 2 020 универсалов и 650 фургонов LADA Largus. Внедорожники LADA Niva Legend разошлись в количестве чуть более 2 620 экземпляров, а Niva Travel — чуть менее 2 530 единиц. Оставшиеся проданные автомобили — фургоны и бортовые платформы на базе LADA Granta и Niva.