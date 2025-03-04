АвтоВАЗ рассказал о продажах автомобилей Lada в феврале
АвтоВАЗ рассказал о динамике продаж автомобилей под маркой Lada. Результаты мониторинга продемонстрировали, что показатель в феврале 2025 года снизился к аналогичному периоду 2024-го, до 26 716 единиц. Такие данные опубликованы на сайте производителя.
Напомним, что компания «АвтоВАЗ» производит автомобили под собственной торговой маркой Lada. Стоит отметить, что модели Lada полюбились многим российским водителям. Их привлекает простота и надежность машин данной марки. Объясняется это тем, что эти автомобили обычно не требуют сложного обслуживания и ремонта. Среди самых известных моделей автомобилей Lada – Granta (доступны варианты кузова: седан, лифтбек, хэтчбек, универсал, а также версии Cross и Drive Active), Vesta (седаны, универсалы SW и SW Cross, а также внедорожные версии Cross), Largus (пассажирские версии, внедорожные фургоны для бизнеса), Niva Legend и Niva Travel (внедорожники).
Последнее исследование показало, что февральский результат на 28,4% превышает январский. Также стали известны совокупные данные о продажах за первые два месяца по отношению к такому же периоду минувшего года. Всего было продано 47 518 машин (-2,5%).
Холдинг «Ромир» ранее провел интересный опрос, в котором узнал, кто чаще всего покупает машины Lada. Выяснилось, что отечественная марка с незначительным перевесом является более женским брендом (доля покупательниц оценивается в 51%). Кроме того, сообщалось, что средний возраст владельца Lada – 42 года.
4 марта 2025 года АвтоВАЗ сообщил, что LADA Granta в минувшем декабре стала самым продаваемым автомобилем производителя. Ее выбрали чуть более 9 600 человек. На второй строчке — флагманская модель LADA Vesta, которую приобрели чуть более 8 600 человек. Также в феврале было продано чуть менее 2 020 универсалов и 650 фургонов LADA Largus. Внедорожники LADA Niva Legend разошлись в количестве чуть более 2 620 экземпляров, а Niva Travel — чуть менее 2 530 единиц. Оставшиеся проданные автомобили — фургоны и бортовые платформы на базе LADA Granta и Niva.