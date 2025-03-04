BYD оснастит свои машины беспилотниками

Китайский концерн BYD совместно с производителем дронов DJI объявил об оснащении ряда своих автомобилей специальной системой, позволяющей «сделать вождение более увлекательным». Об этом пишет CarNewsChina.

Издание отмечает, что ранее BYD подала заявку на установку док-станции для дронов на крыши ряда своих моделей: Yangwang U8, Fang Cheng Bao Bao 5, Bao 8, Titanium 3 (Tai 3), Denza N9, BYD Tang L и BYD Sealion 07 DM-i.

Первым автомобилем, который будет оснащен специальной станцией, станет внедорожник Fang Cheng Bao Bao 8. Ожидается, что цена машины составит около 395 800 юаней (около 5 млн рублей).

«Основная часть станции беспилотников, установленная на транспортном средстве, — это так называемый ангар на крыше. Он выглядит как квадрат с плавными краями и имеет три датчика», - отмечает издание.

Дрон будет интегрирован в док-станцию, которая стоит около 16 000 юаней (около 200 тысяч рублей). Им можно будет управлять при помощи специального приложения Ling Yuan. Система поддерживает динамический взлет и посадку беспилотника на скорости до 25 км/ч. Дрон также сможет автоматически возвращаться в «ангар» для зарядки аккумулятора в пределах 2 км.

Беспилотник может следовать за машиной со скоростью до 54 км/ч, снимать ее с высоты и «сделает вождение более увлекательным», отметили в компании.

Ранее ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии BYD впервые обошел американскую Tesla по выручке. В июле-сентябре 2024 года выручка компания выросла на 24% до 201,12 миллиардов юаней (28,24 миллиарда долларов). У Tesla же она составила за тот же период 25,2 миллиарда долларов.

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