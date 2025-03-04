Продажи легковых автомобилей в России снизились с начала года на 10%

В России по итогам января-февраля 2025 года реализовано 193,8 тыс. новых автомобилей (до 3-х лет), что на 12% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (221,2 тыс.), пишет пресс-служба Минпромторга со ссылкой на данные АО «ППК».

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Вместе с тем, отметили в ведомстве, рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 101 тыс. единиц, что на 6% больше показателей января-февраля 2024 года.

В сегменте легковых автомобилей реализовано 165,8 тыс. транспортных средств, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в пресс-службе.

За первые два месяца текущего года реализовано 15,8 тыс. лёгких коммерческих автомобилей (-8% к аналогичному периоду прошлого года), 10,5 тыс. грузовых машин (-40%), 1,6 тыс. автобусов (-49%).

Аналитики министерства отметили, что значительное влияние на динамику рынка продолжают оказывать макроэкономические факторы, в том числе, высокие ставки автокредитования.

По их данным, февральское снижение рынка (-27% месяц к месяцу) более характерно именно для импортных автомобилей — за месяц было реализовано 42,8 тыс. иномарок, на 40% меньше, чем в феврале 2024 года.

Совокупные объемы реализации машин российских марок, в свою очередь, составили 48,4 тыс. шт., что на 10% меньше, чем в феврале прошлого года.

Эксперты подчеркнули, что рыночная доля российской техники в целом выросла на 10 процентных пунктов за год.

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