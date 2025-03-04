Стартовая стоимость LADA Vesta с 6-ступенчатой механикой составит от 1 796 000 рублей

В России начались продажи автомобилей семейства Lada Vesta с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Стартовая цена седанов с такой трансмиссией, по данным пресс-службы АвтоВАЗа, составляет от 1,79 млн рублей.

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Новая 6-ступенчатая КП агрегатируется с мотором 1.8 EVO мощностью 122 л.с. и устанавливается на все модификации семейства LADA Vesta (седан, универсал и Cross). В пресс-службе уточнили, что с появлением новой МКПП гамма силовых агрегатов LADA Vesta увеличилась до 4-х версий.

Так, на автомобили устанавливается как новая связка мотор 1.8 EVO и 6-ступенчатая механика, так и мотор 1,6 и пятиступенчатая механика (от 1,53 млн рублей), мотор 1,6 и «автомат» (от 1,58 млн рублей) и мотор 1.8 Evo с «автоматом» (от 1,8 млн рублей).

Автоэксперты отметили, что у новой модификации выросла максимальная скорость (до 187-189 км/ч в зависимости от типа кузова). Время разгона до 100 км/ч составляет 10,6 сек.

Новая трансмиссия, уточнили в компании, доступна начиная с комплектации Enjoy, в перечень оборудования которой также входят передний и задний парктроники, обогрев форсунок омывателя, обогрев лобового стекла, камера заднего вида, обогрев рулевого колеса. При внедрении новой механики на LADA Vesta специалисты провели адаптацию трансмиссии: изменили первичный вал, картер сцепления и коробки передач, механизмы выбора и переключения передач, заметили в АвтоВАЗе.

Шесть ступеней для Lada: всё о новой механической коробке передач АвтоВАЗа