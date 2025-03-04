Audi рассекретила универсал A6 Avant нового поколения

Компания Audi представила обновленный A6 Avant 2025, с улучшенной аэродинамикой и настоящими выхлопными трубами вместо декоративных накладок. Об этом пишет портал SpeedMe.

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Стартовая цена в Германии составляет от 58 тыс. евро (5,4 млн рублей) за бензиновую версию и от 61,7 тыс. евро (5,79 млн рублей) за дизельный вариант. Автоэксперты заметили, что в этом году премиальный универсал дебютировал раньше седана, который появится только в следующем месяце.

Габариты автомобиля изменились — длина увеличилась до 4,99 м, багажное отделение стало больше — вмещает 503 литра в стандартном состоянии и 1534 литра при сложенных сиденьях. Шумоизоляция улучшена на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

Компания предлагает три варианта силовых установок: 2,0-литровый бензиновый TFSI мощностью 201 л.с., 2,0-литровый дизельный TDI (201 л.с.) и более мощную версию 3,0 V6 TFSI на 362 л.с.

Топовая модификация оснащена 48-вольтовой гибридной системой и полным приводом Quattro Sport. Она разгоняется до 100 км/ч за 4,7 сек.

На A6 Avant 2025 устанавливается новый мультимедийный комплекс с 14,5-дюймовым дисплеем, 11,9-дюймовая цифровая приборная панель и опциональный 10,9-дюймовый экран для пассажира. Кроме того, панорамная крыша оснащается цифровыми шторами, которые можно затемнять по зонам.

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