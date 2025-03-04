Tank 300 будет самостоятельно избавляться от мелких царапин

В Китае 10 марта 2025 года состоится премьера нового внедорожника Tank 300. Производитель утверждает, что новая технология окраски позволит автомобилю «заживлять» мелкие царапины. Цена базовой версии при предзаказе составляет 24,7 тыс. долларов (2,2 млн рублей), пишет портал IXBT.

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По словам производителя, эффект «самовосстановления» поверхности достигается благодаря использованию семислойной системы покраски и двухкомпонентного лака. Однако, как именно это будет работать, не уточняется.

Tank 300 — среднеразмерный внедорожник, выпускаемый с 2020 года компанией Tank — внедорожным подразделением Great Wall Motors. На российском рынке он появился в марте 2023 года.

По мнению автоэкспертов, обновленная версия также будет представлена в салонах российских дилеров. Дата начала продаж рестайлинга пока не называется.

Tank 300 2025 года cохранил классический рубленый дизайн. Автомобиль доступен в трех версиях: с 2,0-литровым бензиновым, 2,4-литровым дизельным и гибридным двигателем Hi4-T. Предусмотрены 10 режимов вождения

В салоне находятся 14,6-дюймовый экран с чипом Snapdragon 8155 (16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти), два беспроводных зарядных устройства мощностью 50 Вт и премиальная аудиосистема с 12 динамиками. В стандартной комплектации представлено 6 подушек безопасности.

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