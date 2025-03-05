Продажи электрических и водородных машин в Китае выросли на 82%

В Поднебесной подсчитали продажи автомобилей на новых источниках энергии.

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Спрос на машины на новых источниках энергии в Китае за минувшие 12 месяцев увеличился почти вдвое, а с начала 2025 года превысил отметку в 1,5 млн штук. Об этом сообщила Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) в отчёте по итогам февраля.

За второй месяц текущего года в Поднебесной было реализовано 840 тысяч машин. Это на 82% больше в сравнении с февралем 2024 года и на 5% меньше относительно предыдущего месяца.

При подсчёте были учтены продажи как «чистых» электромобилей, так и гибридов, а также машин, работающих на водородном топливе. Суммарный объём продаж автомобилей на новых источниках энергии в КНР в январе и феврале этого года составил 1,73 млн экземпляров, что на 49% больше в годовом выражении.

Лидерство в данном сегменте рынка уверенно удерживает концерн BYD — 318 тысяч проданных единиц с начала года. На втором месте идёт Geely с объёмом реализации 98 тысяч, замыкает тройку альянс SAIC-GM-Wuling Automobile, машины которого разошлись тиражом 57 тысяч. Китайское подразделение Tesla заняло шестое место в рейтинге продаж с результатом 30,5 тысяч реализованных авто.

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