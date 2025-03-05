Mercedes-Benz показала фото нового электрического внедорожника GLC

Батарейный внедорожник прошёл испытания в суровых зимних условиях.

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Компания Mercedes-Benz рассекретила свой новый кроссовер. Модель продолжит электрическую линейку немецкой марки, флагманом которой несколько лет был Mercedes-Benz EQC, снятый с производства в 2023 году.

Как рассказали в Штутгарте, среднеразмерный паркетник под названием Mercedes-Benz GLC with EQ Technology успешно прошёл зимние тесты в полярных регионах Швеции. В морозных и снежных условиях машина продемонстрировала исключительные ходовые качества и управляемость.

«Наш новый электрический GLC — это автомобиль без компромиссов, и мы тестируем его столь же бескомпромиссно. В суровых зимних испытаниях в Швеции этот внедорожник продемонстрировал высокую надёжность и прочность. Он олицетворяет собой инновации и качество, и этот факт доказан скандинавской зимой», — прокомментировал вице-президент Mercedes-Benz Кристоф Старжински.

Технических данных о машине GLC with EQ Technology пока не так много. Известно, что кроссовер базируется на 800-вольтовой архитектуре. Максимальная мощность зарядки составит 320 кВт. Для сравнения, на Mercedes-Benz EQC этот показатель составлял 110 кВт. Привод на новой машине может быть как передним, так и полным.

Презентация нового электрического Mercedes-Benz GLС, по сведениям инсайдеров, состоится в сентябре текущего года. Тогда будут раскрыты технические подробности и стоимость автомобиля. В продажу новинка поступит в 2026-м.

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