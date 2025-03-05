Российский авторынок установил антирекорд с мая 2023 года
Продажи автомобилей в России в феврале рухнули на четверть.
В феврале 2025 года в России было реализовано 79 941 тысяч новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV), что на 24% меньше продаж 12 месяцев назад. Об этом сообщила пресс-служба Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Судя по данным аналитических агенств за прошлые месяцы, впервые с мая 2023 года объём российского авторынка оказался меньше 80 тысяч единиц.
«Февраль подтвердил прогнозы на первое полугодие. Выросший утилизационный сбор, стоимость кредитов, а также изменения в налоговой системе, привели к сокращению объёма продаж на 24%», — прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.
За последние 10 лет легковые автомобили и LCV продавались в феврале хуже только в 2023 году. Тогда спрос в годовом выражении рухнул на 62% и было реализовано всего 41 851 штук.
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы отрицательная динамика, скорее всего, продолжится. Во второй половине текущего года ожидается рост рынка, в том числе за счёт поддержки со стороны государства.