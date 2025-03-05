Электромобиль «Атом» оснастят высокотехнологичным стеклом, сделанным в России

Российский электромобиль «Атом» укомплектуют инновационным стеклом отечественного производства. Официальным поставщиком выступит Борский стекольный завод (БСЗ), расположенный в Нижегородской области.

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Как рассказали разработчики в своём официальном Телеграм-канале, ветровое стекло адаптировано к технологии дополненной реальности, которой оснащается «Атом». На внутренней стороне имеется специальная плёнка для отображения картинки с проектора в салоне. Ещё на лобовом стекле предусмотрены крепления для камер системы автономного вождения (ADAS). В оснащение также входит полный электрообогрев.

Боковые и задние стёкла отличаются закалённой структурой. Они в несколько раз крепче обычного стекла и если даже разрушаются, то разлетаются на мелкие осколки без острых граней, что снижает риск травмы водителя и пассажиров.

«Стекла устойчивы к повреждениям и царапинам. Они не мутнеют и сохраняют свою целостность в условиях длительной эксплуатации, а также при серьезных температурных колебаниях», — сообщили в стартапе АО «Кама», который занимается разработкой машины.

В начале 2025 года прототип «Атома» вышел на дорожные испытания. Старт серийного производства российского электрокара запланирован на середину текущего года.

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