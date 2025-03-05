Возвращения к V8 не будет: в Mercedes опровергли слухи о смене мотора на AMG C63

Стало известно, почему флагманский седан останется с «турбочетвёркой» под капотом.

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Флагманский седан Mercedes AMG C63 не вернётся к двигателю конфигурации V8. Об этом представитель немецкого автопроизводителя сообщил в разговоре с Motor1.

В 2021 году в Штутгарте отказались от 8-цилиндрового турбомотора рабочим объёмом 4,0 литра, в том числе на «заряженном» седане. Под капотом C63 с тех пор безальтернативно устанавливается турбированный V4, работающий в связке с одним или двумя электромоторами.

Слухи о том, что Mercedes-AMG может вернуть «турбовосьмёрку» на свой флагман, появились в прессе ещё два года назад. Один из аргументов — немецкая компания доработала мощный двигатель и привела его к экологическому стандарту Euro 7. Буквально в конце февраля авторитетный журнал Autocar рассказал, что C63 находится в списке моделей, которые получат новый силовой агрегат.

«Вопреки слухам AMG C63 нового поколения не будет оборудоваться V8», — сообщил Motor1 со ссылкой на своего собеседника в подразделении Mercedes-AMG.

По информации источников, одно из главных препятствий заключается в том, что 8-цилиндровый двигатель сложно совместить с подключаемым электрическим довеском. Этот агрегат подходит только для «мягкого» гибрида, который сейчас не используется на флагманском седане. Обновлённый AMG C63, скорее всего, получит 2,0-литровый битурбированный V4.

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