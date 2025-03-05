Volvo официально представила флагманский электроседан ES90

Шведский автопроизводитель презентовал свой шестой электромобиль.

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Компания Volvo показала публике свою новую флагманскую модель. Электрический ES90 заменит во главе линейки S90 с бензиновым двигателем, сообщила пресс-служба шведского автопроизводителя.

Автомобиль выполнен в кузове лифтбек и имеет внушительные габариты 4990 x 1940 x 1540 мм при колёсной базе 3100 мм. Отличительная особенность экстерьера — T-образные фары «Молот Тора» и не менее броские C-образные задние фонари. Размер колёсных дисков варьируется в пределах 20-22 дюйма в зависимости от комплектации.

«ES90 сочетает в себе утонченную элегантность седана, адаптивность фастбэка, а также просторный салон и высокий дорожный просвет, присущий внедорожникам», — рассказали в Volvo о своей электрической новинке.

Батарейный седан получил 800-вольтовую бортовую сеть и проезжает на одном заряде до 740 км. Пополнить запас электроэнергии на 300 км можно всего за 10 минут при условии, что зарядная станция имеет мощность 350 кВт. Другими техническими подробностями в Volvo пока не спешат делиться. Сообщается только, что привод может быть как задним, так и полным.

5-местный салон оборудован панорамной крышей и четырёхзонной климатической установкой. На передней панели размещены 9-дюймовая приборка и 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы. Аудиосистема в топовой версии имеет 25 динамиков.

ES90 — шестая модель в электрической гамме Volvo после кроссоверов EX90, EX40, EC40, EX30 и минивэна EM90. Предзаказ на «зелёный» лифтбек уже открыт, официальный старт продаж запланирован на середину 2025 года.

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