Пошлины Трампа приведут к подорожанию автомобилей в США на 25%

Представитель автопроизводителей предупредил о серьёзных последствиях для американского рынка.

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25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики приведут к подорожанию автомобилей в США на четверть. Об этом предупредил глава Международной организации автопроизводителей (OICA) Джон Бозелла.

4 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утвердил ввозные пошлины на товары из соседних стран. Под эту категорию попали и автомобили. Учитывая, что ежегодный объём ввоза машин из Канады и Мексики составляет около 3 млн штук, автопроизводители и дилеры забили тревогу.

«Невозможно взять и за один день поменять цепочку поставок и переместить производство в США. Цены на автомобили вырастут быстрее, чем мы создадим новые рабочие места. Некоторые машины подорожают на 25%», — заявил руководитель организации в разговоре с Reuters.

Свои заводы в Канаде и Мексики имеют General Motors, Stellantis, Vollkswagen, Toyota и Nissan. С этих предприятий компании поставляют в США в среднем 30% всех автомобилей, продаваемых на местном рынке.

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