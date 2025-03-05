Nissan уволит гендиректора и возобновит переговоры с Honda

Компания из Иокогамы готова выполнить ультиматум своих потенциальных партнёров.

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Президент Nissan Макото Учида в самое ближайшее время уйдёт в отставку, что позволит компании возобновить диалог с Honda. Об этом стало известно новостному агентству Nikkei.

В середине февраля два японских концерна объявили о прекращении переговоров по слиянию. Причиной срыва сделки стало несогласие Nissan стать подразделением «хондовцев». Кроме того, в Honda настаивали на смене главы компании, который, по информации инсайдеров, в ходе переговоров поссорился со своим коллегой Тосихиро Мибе.

По последней информации, в Nissan готовы уволить Учиду, который занимает должность президента компании с 2020 года. И дело не только в ультиматуме Honda, но и в текущем финансовом положении автопроизводителя. По предварительной оценке, Nissan завершил прошлый год с убытком в $536 млн, хотя ещё в мае прошлого года глава прогнозировал прибыль в размере $2,5 млрд.

«Мы не знаем, станем ли в итоге дочерним предприятием. Скорее всего, темой после возобновления переговоров будут инвестиции со стороны Honda», — сообщил источник в Nissan.

Окончательное решение об отставке Учиды будет принято на заседании совета директоров в четверг, 6 марта. Главным кандидатом на пост временно исполняющего обязанности главы Nissan считается финансовый директор Джереми Папин.

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