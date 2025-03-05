В России появится новый торговый знак Suzuki

Марка зарегистрирована российским подразделением «Сузуки Мотор Рус».

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Японская автокомпания Suzuki подала заявку на регистрацию в России нового торгового знака. Бренд под наименованием Suzutech обнаружен в реестре Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Марка принадлежит отечественному подразделению «Сузуки Мотор Рус» и зарегистрирована до января 2034 года. О том, что именно будет выпускаться под этим названием, пока неизвестно. Торговый знак запатентован по самым разным категориям — от автомобилей и запчастей до бытовых средств и косметики.

В отличие от многих мировых автопроизводителей, Suzuki не ушла полностью с российского рынка после 2022 года. Японская компания приостановила продажи автомобилей, но при этом выполняет свои гарантийные обязательства перед клиентами и пополняет склады запчастей. Дилерская сеть и сервисные центры Suzuki также продолжают работу нашей стране.

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