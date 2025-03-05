В России резко увеличился спрос на электронные полисы ОСАГО

Онлайн-урегулирование убытков по обязательной «автогражданке» набирает популярность среди российских водителей.

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Продажи электронных полисов ОСАГО в России с начала 2025 года выросли на четверть. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Если в январе и феврале 2024 года российские владельцы оформили 3,7 млн договоров е-ОСАГО, то за этот же период в текущем году было приобретено 4,6 млн электронных полисов. То есть за год спрос увеличился на 25,8%.

«Главным образом рост продаж электронных полисов ОСАГО связан с удобством и простотой покупки. Владельцам транспортных средств такой способ покупки обязательной «автогражданки» позволяет экономить и время, и силы», — прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.

70% всех проданных за январь и февраль полисов обязательного автострахования пришлось на электронные документы. Больше всего электронных полисов оформлено в Москве — 478 тысяч. Следом расположились Московская область и Краснодарский край, где автовладельцы приобрели 283 и 231 тысяч е-ОСАГО соответственно.

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