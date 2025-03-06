Названы самые продаваемые в России автомобили в феврале

Несмотря на общее падение продаж, три марки закончили зиму в плюсе.

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Автомобили отечественного концерна АвтоВАЗ возглавили рейтинг продаж в России по итогам февраля. АСамой популярной моделью на рынке новых авто стала Lada Granta, передаёт «Автостат».

На долю машин тольяттинского автогиганта пришлось 31% от всех продаж в последний месяц зимы — 24 573 из 78 040 штук. Следом расположились «китайцы» Haval и Chery, продавшие 9570 и 8389 автомобиля. В топ-5 рынка также попали две другие марки из Поднебесной — Geely (5101) и Changan (4424).

Бестселлером российского авторынка стала Lada Granta, которая разошлась тиражом 9153 штуки. Lada Vesta заняла второе место с результатом 8169 единиц, а звание лучшей иномарки 17-й месяц подряд досталось Haval Jolion, проданному в количестве 3770 экземпляров.

Относительно февраля 2024 года продажи новых автомобилей в России упали на 25%. Спрос на машины Lada «просел» на 14%, Haval потерял 20%, Chery – 16%. Сильнее всех, на 58%, сократился объём реализации Geely и Exeed. Интересно, что при этом три марки вышли в плюс: продажи белорусского Belgee в феврале подскочили на 92%, китайские Jetour и Jaecoo прибавили на 22% и 40% соответственно.

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