Лемановский прототип Ford GT40 Mk II продан на аукционе за 1,1 млрд рублей

Автомобиль с интересной судьбой нашёл нового владельца.

© RM Sotheby's

Гоночный автомобиль Ford GT40 MkII, участвовавший в «24 часах Ле-Мана» в 1966 году, ушёл с молотка. Торги в Майами остановились на баснословной отметке $13 млн (1,1 млрд рублей), следует из отчёта аукционного дома RM Sotheby's.

Шасси P/1032 — одна из восьми машин GT40 MkII, построенных «Голубым овалом» для гонок на выносливость в 60-х годах прошлого века. В «12 часах Себринга» в 1966-м этот автомобиль финишировал вторым. Единственный старт в «Ле-Мане» спустя несколько месяцев, правда, обернулся провалом: из-за поломки трансмиссии P/1032 проехал всего 12 кругов, то есть меньше часа за весь 24-часовой марафон.

Несмотря на неудачу в главной в мире гонке на выносливость, экземпляр Ford GT40 MkII занял особое место в истории американской марки в автоспорте. Именно эта машина активно использовалась на тестах перед триумфальным «Ле-Маном» в 1966-м, где Ford занял три первых места на финише и начал свою победную серию из четырёх гонок подряд. Фактически с тестового P/1032 началась эпоха доминирования «фордовцев» в «24 часах Ле-Мана», которая продолжалась до конца 60-х, пока компания не свернула программу участия в марафоне.

До 1968-го «зелёно-красный» Ford GT40 MkII был частым гостем на автовыставках в Париже и Женеве, а затем автомобиль подарили музею автодрома Indianapolis Motor Speedway. Там P/1032 и хранился следующие полвека.

Будет интересно последить за судьбой прототипа после передачи новому владельцу. Может быть, этот редкий автомобиль теперь снова появится на автовыставках или даже на гоночной трассе, например, в заездах исторических машин.

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