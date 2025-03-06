АвтоВАЗ объявил о запуске новой марки

АвтоВАЗ будет выпускать автомобили под маркой SKM
Машины нового бренда займут нишу между универсалами Lada Largus и большими коммерческими моделями.
Российский концерн АвтоВАЗ объявил о расширении своего списка брендов. Под новым названием SKM на заводах отечественного автопроизводителя будут выпускаться пассажирские и грузовые фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.
Как подчеркнули в компании, особенностью машин новой коммерческой линейки станут компактные размеры, современное техническое оснащение, а также удобство погрузки и разгрузки.
«Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями», — сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
О запуске товарного производства, старте продаж, технических подробностях и комплектациях автомобилей SKM будет объявлено позже.
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