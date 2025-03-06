Китайский BYD Seal EV признан лучшим электромобилем в Японии

Седан из Поднебесной обошёл японский минивэн Honda N-Van.

© BYD

В Японии завершился третий ежегодный конкурс «Электромобиль года». Второй раз подряд главная награда досталась иностранному электрокару, сообщается на официальном сайте премии.

Лучшей «электричкой» на японском авторынке по итогам 2024 года признали китайский седан BYD Seal. Председатели жюри единогласно отметили красоту и элегантный стиль автомобиля, высокие ходовые качества и техническое оснащение, а также доступность машины на рынке.

«Этот превосходный электромобиль имеет не только потрясающие технические характеристики, но и очень приятен в управлении. Бюджетный ценник в 5,2 млн йен (3,1 млн рублей) делает BYD Seal ещё привлекательнее», — отметили организаторы Japan Annual EV Awards.

BYD Seal имеет габариты 4800 x 1875 x 1460 мм, колёсная база равна 2920 мм. В полноприводной комплектации седан разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, 2WD версия набирает первую «сотню» за 5,9 секунды. Запас хода составляет 510, 600 и 650 км в зависимости от варианта исполнения.

В борьбе за звание лучшего электромобиля года в Стране восходящего солнца «китаец» опередил японский минивэн Honda N-Van e и корейский лифтбек Hyundai Ioniq 5 N.

В прошлом году победа в японском конкурсе досталась хэтчбеку BYD Dolphin. Обладателем первой награды в 2023-м стал местный кей-кар Nissan Sakura.

Сколько на самом деле могут проехать электромобили в холода