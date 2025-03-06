Chevrolet построила 1115-сильный электрический пикап Silverado EV ZR2

Машина дебютирует в гонках уже в ближайшие выходные.

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Ведущий американский автопроизводитель Chevrolet представил публике мощнейший гоночный автомобиль Silverado EV ZR2. В самые ближайшие дни полностью электрический пикап выйдет на старт своего первого соревнования, которым станет популярная в США гонка по пустыне Mint 400.

Как рассказали в Chevrolet, машина была построена за пять месяцев и на 98% состоит из серийных деталей, как на дорожном Silverado EV. Однако ZR2 получила лифтованную подвеску и адаптивные амортизаторы Multimatic, обеспечивающие вертикальный ход колёс до 330 мм. Кроме того, EV ZR2 имеет защиту днища, расширенные колёсные арки и большие вездеходные 37-дюймовые шины.

Мощность Chevrolet Silverado EV ZR2 также впечатляет. Если стандартная модель оснащена двумя электромоторами с суммарной отдачей 760 л.с., то гоночная версия имеет три двигателя общей мощностью 1115 л.с.

645-километровая внедорожная гонка Mint 400 пройдёт 7-8 марта в пригороде Лас-Вегаса. В этом году соревнование, впервые организованное в 1968 году, состоится уже в 42-й раз. Новинка Chevrolet заявлена в классе Open Production для автомобилей, построенных на базе серийных моделей.

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